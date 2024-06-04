Условия сделки по Газе позволяют Израилю возобновить боевые действия в любой момент

Условия нового предложения о перемирии между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС допускают возобновление боевых действий со стороны Израиля в секторе Газа в случае, если переговоры не приведут к результатам. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свой источник.

Израиль сохраняет право возобновить военные операции в любое время, когда это будет считать необходимым, поскольку переговоры могут оказаться бесполезными, подчеркнул этот источник. Позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, по мнению газеты, подвергает сомнению возможность достижения соглашения с ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.