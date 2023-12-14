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Путин рассказал об уверенном росте промышленного производства

Путин: рост промышленного производства в РФ составил 3,6%

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» рассказал об уверенном росте промышленного производства в стране, показатель промпроизводства вырос до 3,6%.

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ растет промышленное производство, рост составляет 3,6%, а также обрабатывающая промышленность — 7,5%.

«Промышленное производство растет уверенно -— 3,6%», — отметил глава государства.

Он добавил, что особенно радует рост показателей обрабатывающей промышленности — 7,5%.

«Давно такого не было», — констатировал российский лидер.

До этого Путин заявил о небывалом падении уровня безработицы в России.

В Москве началась пресс-конференция главы государства «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.

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