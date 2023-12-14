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Ozon запустил сервис для грузоперевозчиков, работающий по Uber-модели

Ozon запустил платформу для поиска грузоперевозчиков по модели Uber

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Depositphotos

Маркетплейс Ozon запустил онлайн-платформу «Вози Ozon» для поиска заказов на грузоперевозки по России и СНГ, который будет работать по Uber-модели. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что Ozon будет размещать заказы на перевозку на своей платформе и укажет их начальную стоимость.

«Частные водители большегрузов и транспортные компании предлагают свою цену — победителем становится партнер, предложивший лучшие условия на аукционе», — сообщил представитель Ozon.

Предполагается, что новый сервис позволит маркетплейсу сократить расходы на комиссию транспортных экспедиторов.

До этого в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что за третий квартал 2023 года в России заблокировали более 1,7 млн карточек товаров на маркетплейсах. Это произошло в рамках реализации практик по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами в целях предотвращения реализации контрафактной продукции, уточняет ведомство.

Ранее стало известно, что нейросеть поможет продавцам маркетплейса создавать рекламные баннеры.

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