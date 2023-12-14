В ФРС оценили возможность американской экономической системы в 2024 году

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка, Джером Пауэлл не исключил, что американская экономика в будущем году столкнется с рецессией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, всегда существует вероятность того, что в 2024 году наступит рецессия. Она существует вне зависимости от состояния экономики.

Пауэлл добавил, что возможность рецессии — всегда реальная возможность.

До этого эксперт управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой заявил, что высокие ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в конце концов приведут к рецессии.

По его словам, большинство аналитиков полагает, что экономические трудности в Соединенных Штатах наступят в ближайшие полтора года.

По его мнению, власти будут стараться противостоять снижению темпов экономического роста, применяя различные финансовые инструменты. Компании же продолжат выводить средства из высокотехнологичных отраслей других стран, добавил Рудой.

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