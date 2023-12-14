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В ФРС оценили возможность американской экономической системы в 2024 году

Председатель ФРС не исключил, что экономика США столкнется с рецессией в 2024 году

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Depositphotos

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка, Джером Пауэлл не исключил, что американская экономика в будущем году столкнется с рецессией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, всегда существует вероятность того, что в 2024 году наступит рецессия. Она существует вне зависимости от состояния экономики.

Пауэлл добавил, что возможность рецессии — всегда реальная возможность.

До этого эксперт управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой заявил, что высокие ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в конце концов приведут к рецессии.

По его словам, большинство аналитиков полагает, что экономические трудности в Соединенных Штатах наступят в ближайшие полтора года.

По его мнению, власти будут стараться противостоять снижению темпов экономического роста, применяя различные финансовые инструменты. Компании же продолжат выводить средства из высокотехнологичных отраслей других стран, добавил Рудой.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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