В Белоруссии приготовились к росту дефицита бюджета

Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о бюджете на следующий год. Согласно документу, в 2024 году расходы превысят доходы на $1,44 млрд, сообщает ТАСС.

Из документа следует, что власти ожидают доходов на уровне $12,11 млрд, что на 2,8% выше показателя 2023 года. В то же время расходы составят $13,55 млрд, что на 13,9% больше, чем ожидается в 2023 году.

В прошлом году Национальный статкомитет Белоруссии перестал публиковать данные о состоянии внешнего госдолга, а уже в апреле 2023 года решил скрывать от населения официальную статистическую информацию для обеспечения нацбезопасности.

В ноябре Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла во втором (окончательном) чтении закон, который предусматривает повышение подоходного налога для состоятельных граждан.

До этого Совет ЕС на год продлил санкции против Белоруссии.

Ранее эксперт сообщил, что социальная сфера остается приоритетом в бюджете России.