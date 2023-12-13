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Китай на грани дефляции из-за обвала цен на свинину

CNBC: дешевая свинина усугубляет экономические проблемы Китая

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Chen Si/AP

Резкое падение цен на свинину в Китае — на 32% по сравнению с ноябрем 2022 года — усиливает риски дефляции во второй по величине экономике мира. Такое мнение высказали эксперты в беседе с телеканалом CNBC.

Снижение стоимости свинины, которая имеет большой вес в потребительской корзине Китая, уже отразилось в падении индекса потребительских цен на 0,5% в годовом выражении. Это максимальное снижение за последние три года, пишет издание.

Причина — перепроизводство этого вида мяса на фоне слабого внутреннего спроса. В 2022 году Китай произвел рекордные 55 млн тонн свинины. К тому же теплая погода в ноябре замедлила традиционный предновогодний рост продаж копченостей.

После вспышки африканской чумы свиней в 2018-2021 годах фермеры активно модернизировали хозяйства, взяв много кредитов. Теперь на рынке образовался избыток мяса, констатирует агентство.

Однако спрос сейчас невысокий. Китайцы по соображениям здоровья переходят на птицу, говядину и другие продукты. Молодежь вообще старается сократить потребление свинины.

Наряду с дешевой свининой, снижение цен в недвижимости и агрессивные скидки интернет-ретейлеров в праздничные дни также повышают риск дефляции в Китае. А дефляция может заставить потребителей откладывать покупки в ожидании дальнейшего падения цен.

До этого власти КНР утвердили приоритеты для восстановления экономики.

Ранее Китаю предрекли масштабный кризис, который обойдется региональным банкам в триллионы юаней.

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