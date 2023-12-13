Большинство российских компаний намерены повысить оклады сотрудникам в 2024 году

Большинство — 63% — российских компаний собираются повысить оклады сотрудникам в 2024 году. Это следует из опроса, проведенного сервисом hh.ru. Его результаты есть у «Газеты.Ru».

Ряд компаний — например, из сфер машиностроения, строительства и добычи полезных ископаемых — собираются увеличить зарплату. А более 50% организаций из сферы IT намерены поднять оклады.

Кроме того, почти три из четырех компаний ожидают повышения затрат на персонал в 2024 году. 80% компаний с численностью сотрудников от 501 до 1000 человек заявили, что готовы к росту расходов на сотрудников.

Основная часть компаний (62%) ожидает увеличения численности персонала. Опрос проводился среди 529 российских компаний с 7 по 30 ноября 2023 года.

Среднемесячная зарплата в России в III квартале 2023 года выросла на 16%, а в тройку самых благополучных регионов вошли Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва. На Чукотке выплаты достигли 141 тыс. рублей, в ЯНАО — 140 тыс., в Москве — 122 тыс. и на Камчатке — 121,5 тыс. рублей.

Ранее россиянам назвали семь уловок, которые используются для увольнения.