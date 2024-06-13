Сотрудники подмосковной клиники помогали украинцам приезжать в Россию

Главврач подмосковной клиники организовала незаконный въезд в РФ граждан Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по Москве и области.

По данным спецслужбы, гендиректор и главврач частной клиники совместно с предпринимателем организовали незаконный въезд и пребывание граждан Украины и других стран в Россию. Силовики установили, что мигрантам предоставлялись фиктивные справки-приглашения с диагнозами для прохождения обследований в одном из филиалов клиники в Подмосковье. По подсчетам ФСБ, по этой схеме в Россию прибыли и встали на учет в Московском регионе более 150 иностранцев.

Действия членов преступной группы квалифицированы по статье об организации миграции группой лиц по предварительному сговору.

«Долгопрудненский городской суд Московской области признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений», — говорится в сообщении.

В результате гендиректор и главврач приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей (каждый); предпринимателю получил 1 год лишения свободы с таким же штрафом.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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