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Фьюри о поражении от Усика: 21 декабря я искуплю свою вину

Британский боксер Фьююри заявил, что возьмет реванш у Усика

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Andrew Couldridge/Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что одолеет украинца Александра Усика в реванше.

«21 декабря будет моим временем. Я сделал все в боксе, но не возвращался после поражения. Это мой шанс вернуться и искупить свою вину», — сказал Фьюри.

Последний поединок Фьюри закончился поражением от украинского боксера Александра Усика. Они встретились в ночь на 19 мая в Саудовской Аравии, их поединок продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Это поражение стало первым в профессиональной карьере британца. Он лишился пояса WBC, а Усик стал абсолютным чемпионом мира. Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, что реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

11 июня стало известно о том, что Фьюри в состоянии алкогольного опьянения рухнул на улице. Окружение боксера утверждает, что он не выпивал больше года.

Ранее Усик рассказал о проблемах с весом.

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