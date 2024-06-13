Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британия внесла в санкционный список разработчика российского автомобиля Aurus

Британия ввела санкции против института «НАМИ» — создателя автомобиля Aurus

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Великобритания ввела санкции против Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ», который является одним из основных владельцев компании Aurus. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Aurus — семейство автомобилей представительского и высшего класса российского производства. Машины этой марки используются в том числе для перевозки и сопровождения первых лиц государства.

До этого стало известно, что выпуск премиальных автомобилей Aurus в Санкт-Петербурге на базе бывшего завода Toyota начнется к концу 2024 года. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Аурус» Андрей Панков.

В конце мая президент РФ Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию отечественного автомобиля Аurus. Впервые российский лидер совершил поездку на Аurus на инаугурации в 2018 году. С тех пор президент постоянно пользуется отечественным лимузином.

Ранее сообщалось, что в РФ разработают лифты в стиле премиум-автомобилей Aurus.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами