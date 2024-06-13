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Военный вернулся из зоны СВО и расстрелял соседа из автомата покойного отца

В Нальчике осудили военного, расстрелявшего соседа за переписку с его женой

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор участнику специальной военной операции Мархиеву А.Х., который расстрелял своего соседа из автомата за интимную переписку с его женой. Мужчина выжил, а солдат получил полтора года колонии. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, Мархиев вернулся из зоны военной операции и узнал от матери, что его супруга тайно переписывалась с соседом. Военный взял с чердака автомат Калашникова покойного отца и поехал в больницу, где в этот момент находился его соперник. Он проник в комнату отдыха, где спал пострадавший, украл у него из кобуры травматический пистолет Макарова и разбудил. После этого военный предъявил соседу претензии из-за переписки с его женой и выстрелил в него семь раз из украденного пистолета, а затем — три раза из принесенного с собой автомата Калашникова. Расстреляв оппонента, боец уехал из больницы и избавился от оружия по пути — но позднее добровольно выдал автомат правоохранителям.

После случившегося Мархиев развелся с супругой, а также извинился перед раненым — тот его простил.

В приговоре указано, что подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, суд назначил ему совокупное наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима по статьям о хищении оружия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что Мархиев уже был судим за езду в пьяном виде — тогда ему назначили 200 часов принудительных работ и запрет на управление автомобилем на полтора года. В связи с тем, что на момент вынесения нового приговора предыдущее наказание не было отбыто полностью, Мархиеву также на три месяца запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Суд также постановил передать автомат в хозяйственное управление МВД РФ, гильзы — уничтожить, а разрешение на хранение и ношение травматического пистолета вернуть пострадавшему.

Ранее российский военный 11 раз ударил сослуживца саморезом, чтобы утвердить свой авторитет.

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