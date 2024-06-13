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Папа Римский заметил спящую паству на проповедях священников и дал совет

Папа Римский призвал священников короче читать проповеди, чтобы люди не засыпали

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Fabio Frustaci/Global Look Press

Папа Римский Франциск обратился к католическим священникам, попросив их читать проповеди покороче, так как зачастую «люди засыпают» на длительных богослужениях. Об этом сообщает Catholic News Agency.

По словам понтифика, проповедь должна «помочь перенести слово Божье из книги (Библии. — «Газета.Ru») в жизнь», но для этого служба должна быть лаконичной и длиться не более восьми минут.

«После этого времени у людей теряется внимание, они засыпают. И люди по-своему правы. Священники зачастую говорят долго, а иногда и непонятно о чем», — цитирует Франциска агентство Reuters.

По данным Catholic News Agency, слова папы Римского перекликаются с рекомендациями, данными архиепископом Николой Этеровичем в его книге 2010 года выпуска. Он тоже советовал ограничивать проповеди восемью минутами или даже меньше.

При этом сам папа Франциск периодически превышает этот срок в своих проповедях. Например, в Великий четверг этого года проповедь понтифика на миропомазании длилась более 20 минут.

Ранее папу Римского снова поймали на гомофобных высказываниях.

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