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В Москве начали оперативно устранять последствия сильного ливня

Городские службы Москвы оперативно устраняют последствия ливня в столице

Жителей Москвы призвали быть бдительными из-за сильного ливня в столице, городские службы города уже начали оперативную работу по устранению последствий сверхинтенсивных осадков на дорогах и тротуарах. Об этом сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

«Бригадами «Мосводостока» выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток с целью беспрепятственного пропуска дождевой воды», — говорится в сообщении.

По данным коммунальщиков, при необходимости в отдельных местах для ускорения процесса применяется откачивающая воду техника. Также москвичей призвали оперативно сообщать об обнаружении скоплений воды на улицах столицы.

При этом по прогнозу синоптиков, в столице в течение всего 13 июня ожидается сильный дождь, который местами может сопровождаться грозой, градом и порывами ветра до 18 м/с.

Днем 13 июня водителей в Москве предупредили о сильном ливне и посоветовали пересесть на метро. В Дептрансе также признали, что из-за непогоды возможны локальные задержки общественного транспорта.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди.

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