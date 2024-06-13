Политолог спрогнозировал итоги саммита G7 в Италии

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) собираются в Италии, чтобы обсудить украинский и палестинский конфликты, а также дальнейшую судьбу атлантических отношений на фоне поражения правящих партий ведущих стран Евросоюза на выборах в Европейский парламент и избирательной кампании в США. Такой прогноз в интервью газете «Взгляд» дал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. В целом, по его мнению, встреча организована «для протокола».

«В ходе мероприятия будут звучать уже знакомые мантры: «надо помогать Украине», «надо забрать у России деньги, отдать их Киеву» <...> На этом фоне куда интереснее будет читать новости о том, что лидерам «Семерки» подают на обед», — сыронизировал Трухачев.

По его словам, единственное решение, которое может быть согласовано в ходе саммита G7, касается судьбы российских активов. Но и это не станет сенсацией, поскольку передачу доходов от резервов РФ Украине обсуждают на Западе уже давно, заключил эксперт.

Накануне стало известно, что страны G7 согласились до конца 2024 года выделить Украине $50 миллиардов, используя замороженные активы Российской Федерации.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «Большая семерка» вырабатывает конкретные договоренности по изъятию замороженных активов России для Украины, отмечается «хороший прогресс». Он также рассказал, что Соединенные Штаты планируют представить конкретный план в совместной декларации лидеров G7.

Ранее в Белом доме назвали дату подписания соглашения о безопасности с Украиной.