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В Венгрии назвали причину неучастия страны в операциях НАТО на Украине

Гуйяш: Венгрия не участвует в операциях НАТО на Украине в связи с 5 статьей ООН

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Attila Volgyi/Global Look Press

В случае, если НАТО начнет миссию на Украине, Венгрия не должна будет участвовать в ответных военных действиях в соответствии с 5 статьей Договора о НАТО, если эти войска там подвергнутся нападению. С таким заявлением выступил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, чьи слова передает РИА Новости.

По его мнению, если конфликтующие стороны в ближайшее время не заключат мирный договор, то в рамках миротворческой миссии НАТО на Украине в западных областях Украины появятся войска Североатлантического альянса

«Если произойдет продвижение РФ, о военных планах (НАТО) будет объявлено уже открыто», — полагает Гуйяш.

Глава президентской администрации подчеркнул, что если такая миссия за пределами альянса подвергнется атаке, то Венгрия не должна будет оказывать военную помощь союзникам в согласии с 5 статьей Договора НАТО.

Статья 5 договора Североатлантического альянса предполагает, что в случае нападения на одно из государств блока, на акт агрессии коллективно ответят все остальные страны--участницы организации.

Незадолго до этого глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто прокомментировал отказ страны от участия в возможных военных операциях НАТО на Украине. По его словам, Венгрия старается не приближать НАТО к прямому столкновению с Россией, для этого нужно делать все возможное.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО планирует посетить Венгрию 12 июня.

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