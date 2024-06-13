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В Москве ливень привел к подтоплению зданий и коротким замыканиям

ТАСС: ливень в Москве привел к подтоплению зданий и коротким замыканиям

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Телеграм-канал «Москва с огоньком»

Девять участков улиц в Москве оказались подтоплены ливнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В различных районах города произошло подтопление девяти участков улиц. Также в домах на Алтуфьевском шоссе и Дубнинской улице из-за протекшей крыши произошло короткое замыкание в щитке без возгорания», — сказал собеседник агентства.

Ливнем подтопило несколько зданий и подъездов жилых домов. Из берегов вышла река Лихоборка.

13 июня на севере Москвы ливень затопил несколько улиц с автобусами. В оперативных службах отметили, что пассажирам помогли выбраться, пострадавших при инциденте нет. Кроме этого сообщается, что на Нижегородской улице спасли женщину из заливаемого водой автомобиля. Машину буксируют из низины.

До этого синоптики предупреждали, что спокойная погода в Москве, которая наблюдается уже третьи сутки, 13 июня сменится на дожди и грозы. Однако к выходным снова стабилизируется – будет солнечно и умеренно тепло.

Ранее на фоне ливней приостановили движение на части Филевской линии метро.

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