Аналитик рассказал, каким курс рубля будет до конца декабря

До конца декабря курс доллара будет держаться в диапазоне от 87 до 92 рублей. Такой прогноз в беседе с RT сделал стратег инвестиционной компании «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов. Он подчеркнул, что на курсе отражается ожидание решения об очередном повышении ключевой ставки.

А эту пятницу совет директоров Центробанка примет решение о ключевой ставке. Вероятнее всего, она будет вновь расти, напомнил аналитик.

«Прогноз предполагает рост на 1%, но не исключено, что ЦБ может повысить и больше, например на 2%. Это в последнее время оказывает влияние на курс и стимулирует укрепление рубля», — пояснил Суверов. Доллар до конца месяца, по его мнению, не будет подниматься дороже 92 рублей.

Сегодня в ходе торгов на Мосбирже курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 4 декабря, на момент написания новости он торгуется на уровне 89,9 рубля.

Экономисты считают, что ЦБ повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16% годовых. Подробнее об этом и о том, что будет с курсом рубля – в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин рассказал, как повышение ключевой ставки до 16% скажется на экономике страны.