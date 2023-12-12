Швейцарские банки ввели комиссии на заблокированные активы россиян

Некоторые крупные швейцарские банки начали взимать комиссии за обслуживание замороженных активов российских клиентов. При этом проценты порой начисляются на несколько лет вперед, рассказали источники изданию «Ведомости».

По словам одного из собеседников, идея состоит в том, что счет все равно нужно обслуживать, даже если клиент не может им пользоваться. Другой источник знает о случаях начисления комиссий на годы вперед.

Представители банков PostFinance и Raiffeisen от комментариев отказались. Руководитель BKHK Law Firm Роман Хаминский считает, что из-за неясных перспектив разморозки активов банки вынуждены таким образом хеджировать риски.

По мнению эксперта финтех-компании Skyfort Сергея Ишкова, комиссии могут вводиться для клиентов, с которыми банки хотят расторгнуть отношения.

Кроме того, по версии партнера департамента налогового и юридического консультирования Kept Доната Подниека, так банки перекладывают на клиентов расходы на ужесточившиеся процедуры комплаенс.

Все это в итоге по мнению Ишкова приводит к тому что люди переводят свои активы в ОАЭ или Сингапур.

До этого стало известно, что ОАЭ стали новой финансовой гаванью для богатейших людей мира.

Ранее Еврокомиссия подсчитала доход России с замороженных в Европе активов.