ВСУ во второй раз с помощью БПЛА атаковали НПЗ в Ростовской области

Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области второй раз подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«По предварительным данным, на НЗНП огонь распространился на площади 50 кв. м. К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние», — написал чиновник.

По его словам, осуществляется подготовка к использованию пожарного поезда.

Незадолго до этого Голубев сообщил о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, который возник после атаки БПЛА.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили в ночь на 5 июня в общей сложности пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. По информации ведомства, по два вражеских дрона уничтожили в Белгородской и Курской областях, один — в Воронежской.

Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали два автобуса в Белгородской области.