В Ростовской области после атаки беспилотников загорелся НПЗ

В Ростовской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дрона атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования», — сообщил Голубев.

Также глава региона сообщил, что информация о пострадавших уточняется.

До этого Голубев подписал указ об установлении особой пятикилометровой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской народными республиками. Отмечается, что аналогичный пограничный режим также установлен в республиках. По словам главы администрации региона, особая зона позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, а также незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию Ростовской области.

Также Минобороны РФ сообщало, что российские войска взяли под контроль поселок Белогоровка в Северодонецком районе ЛНР.

Ранее ВСУ ранили женщину при обстреле Донецка.