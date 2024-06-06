Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717633914
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили об ответных мерах по отношению к Франции, если она тронет дипломатов РФ

Захарова: Франция ответит, если она тронет российских дипломатов

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва предпримет ответные меры, если французские власти «тронут» российских дипломатов. Об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя.

Захарова отметила, что после того, как пресс-секретарь посольства РФ прокомментировал ситуацию с отправкой на Украину французских военных специалистов, МИД Франции начал угрожать «санкциями» в отношении российских дипломатов. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что если Париж посмеет тронуть российских дипломатов, то получит ответные меры.

До этого заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан заявил, что комментарии российского диппредставительства в Париже по поводу возможной отправки на Украину французских военных инструкторов не останутся без последствий.

Ранее Лавров высказался о появлении французских военных на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами