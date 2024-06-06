В МИД заявили об ответных мерах по отношению к Франции, если она тронет дипломатов РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва предпримет ответные меры, если французские власти «тронут» российских дипломатов. Об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя.

Захарова отметила, что после того, как пресс-секретарь посольства РФ прокомментировал ситуацию с отправкой на Украину французских военных специалистов, МИД Франции начал угрожать «санкциями» в отношении российских дипломатов. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что если Париж посмеет тронуть российских дипломатов, то получит ответные меры.

До этого заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан заявил, что комментарии российского диппредставительства в Париже по поводу возможной отправки на Украину французских военных инструкторов не останутся без последствий.

Ранее Лавров высказался о появлении французских военных на Украине.