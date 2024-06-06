Стало известно, в каких соцсетях покупают рекламу российские компании

Треть российских компаний в 2024 году направила наибольшую долю рекламного бюджета на продвижение в социальных сетях. Об этом свидетельствуют данные опроса предпринимателей и руководителей бизнеса, проведенного сервисом «Рекламный программатик» Platforma. Копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Согласно исследованию, 28% компаний нарастили расходы на рекламу в первом квартале 2024 года. Треть из них увеличила бюджеты на 50% и более, еще 31% — на 10-25%. Основными целями роста рекламных инвестиций стали привлечение новых клиентов (24% респондентов), продвижение новых продуктов и услуг (17%), а также рост прибыли и продаж (16%).

В то же время 14% бизнесов были вынуждены сократить рекламные бюджеты, чаще всего на 10-25%. При этом популярность рекламы в ушедших из России сервисах резко упала — их используют лишь 23% компаний против 34% годом ранее.

Среди оставшихся зарубежных рекламных площадок наибольшей популярностью пользуется Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (55% компаний). TikTok и GoogleAds делят второе-третье места (по 17%). Наименее востребованными оказались LinkedIn (5%), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (4%) и Apple Search Ads (2%).

Что касается российских сервисов, то здесь лидирует «ВКонтакте» (27% компаний), на втором месте — «Яндекс.Директ» (24%), на третьем — Avito (14%). Основными преимуществами отечественных площадок руководители назвали доступные цены (25%), удобный интерфейс (18%), широкие возможности таргетинга (16%).

Вместе с тем к главным недостаткам причисляют ограниченную аудиторию (26% опрошенных), сложности с настройками и оптимизацией (16%), проблемы с качеством трафика (16%) и избыточную цензуру (15%).

«Российский бизнес активно адаптируется к новым трендам в рекламе, увеличивая бюджеты и отдавая предпочтение отечественным площадкам с широкими таргетинговыми возможностями и доступными ценами. Компании стремятся привлечь клиентов, продвинуть новинки, нарастить прибыль через эффективные рекламные кампании», — отметил руководитель по развитию рекламных сервисов Platforma Анатолий Новожилов.

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