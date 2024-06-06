ВОЗ сообщила о первом в мире случае заражения человека птичьим гриппом A(H5N2)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о первом в мире случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2). Этот случай зафиксировали в Мексике, передает ТАСС, ссылаясь на организацию.

Власти страны уведомили ВОЗ о заражении данным вирусом жителя штата Мехико. Речь идет о первом лабораторно подтвержденном случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2), зарегистрированном в мире, и первом заражении человека птичьим вирусом H5, зафиксированном в Мексике.

Как заявили в ВОЗ, пока не известен источник заражения вирусом. При этом вирусы A(H5N2) были обнаружены «у домашней птицы в Мексике».

Зараженным оказался 59-летний житель штата Мехико, у которого не было «контактов с домашней птицей или другими животными». Мужчина имел несколько основных заболеваний. Как сообщили родственники заболевшего, до появления острых симптомов «он уже был прикован к постели в течение трех недель по другим причинам». 17 апреля у него развились лихорадка, одышка, тошнота, диарея и общее недомогание. 24 апреля мужчина обратился за медицинской помощью, его доставили в институт респираторных заболеваний. В тот же день он скончался «из-за осложнений».

До этого штамм вируса птичьего гриппа H5N1 впервые обнаружили в очень высоких концентрациях в сыром молоке зараженных коров.

Ранее ВОЗ создала общеевропейскую сеть для подготовки к новым пандемиям.