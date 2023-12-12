Россиянам объяснили, чем выгодно повышение первоначального взноса по льготной ипотеке

Повышение первоначального взноса по льготной ипотеке до 30% может быть выгодно покупателям, потому что это стабилизирует цены на квартиры. Об этом RuNews24 рассказал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

По его словам, повышенный спрос на льготную ипотеку с небольшим первоначальным взносом спровоцировал рост цен на первичное жилье.

«А по идее все должно быть наоборот – первичка должна стоить дешевле, поскольку там еще ремонт нужен и так далее. И это ненормальная ситуация. Поэтому в принципе повышение стартового порога снизит спрос на льготную ипотеку и повысит финансовую дисциплину людей», — отметил Мирзаян.

Он добавил, что льготную ипотеку правильнее будет распространять на вторичное жилье, чтобы застройщики «не наживались» на действии этой программы.

7 декабря руководитель Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что в ведомстве предложили поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. Он подчеркнул, что в ведомстве видят, что ипотека разогрета, все об этом говорят, поэтому «необходимо немножко принимать меры» по охлаждению, чтобы не появилось «пузырей».

Ранее в ЦБ оценил динамику льготной ипотеки в России в ноябре.