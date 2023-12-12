В США приняли законопроект о запрете импорта урана из России

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта в страну низкообогащенного урана российского происхождения, передает РИА Новости, ссылаясь на результаты голосования.

Необходимое большинство конгрессменов проголосовало в поддержку инициативы, получившей название «Закон о запрете импорта российского урана».

Речь идет о законопроекте, предусматривающем ограничение импорта низкообогащенного урана, который произведен в РФ или одним из зарегистрированных в этой стране предприятий. При этом инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам Соединенным Штатов. Данный запрет будет действовать до 2040 года.

Ранее стало известно, что США втрое увеличили закупки урана из России в октябре 2023 года.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что его страна намерена нарастить производство урана и вытеснить Россию с мирового рынка урана.

Он также подчеркнул, что для Киева достижение этой цели является вопросом национальной безопасности.

Ранее Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США.