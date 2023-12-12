Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США приняли законопроект о запрете импорта урана из России

Палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта урана из РФ

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта в страну низкообогащенного урана российского происхождения, передает РИА Новости, ссылаясь на результаты голосования.

Необходимое большинство конгрессменов проголосовало в поддержку инициативы, получившей название «Закон о запрете импорта российского урана».

Речь идет о законопроекте, предусматривающем ограничение импорта низкообогащенного урана, который произведен в РФ или одним из зарегистрированных в этой стране предприятий. При этом инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам Соединенным Штатов. Данный запрет будет действовать до 2040 года.

Ранее стало известно, что США втрое увеличили закупки урана из России в октябре 2023 года.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что его страна намерена нарастить производство урана и вытеснить Россию с мирового рынка урана.

Он также подчеркнул, что для Киева достижение этой цели является вопросом национальной безопасности.

Ранее Россия остановила экспорт урана из Петербурга в США.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами