Стало известно, сколько Еврокомиссия планирует выдать Киеву с российских активов

Еврокомиссия намерена собрать до €15 млрд на поддержку Украины из доходов от заблокированных активов российского Центробанка. Такие цифры приводит газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

«Во вторник Брюссель предложит ограничить прибыль, полученную от замороженных активов России, стремясь собрать до €15 млрд для Украины», — говорится в статье.

Согласно информации издания, прежде чем деньги поступят Киеву, странам евросодружества единогласно потребуется поддержать план о присвоении российских процентов и разработать дальнейшие шаги по реализации данной схемы. По оценкам Европейской комиссии, они достигают порядка €3 млрд в год.

Таким образом, по предварительным оценкам сумма достигнет €15 млрд к 2027 году, но может поменяться в зависимости от процентной ставки.

Незадолго до этого официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер подтвердил, что 12 декабря еврокомиссары согласуют проект налогообложения доходов от замороженных активов российского Центробанка.

Ранее в Минфине рассказали, когда может начаться обмен замороженных российских активов.