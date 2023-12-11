Инвесторы смогут продать замороженные иностранные бумаги

Определен порядок взаимодействия участников финрынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам. Об этом сообщается на сайте Банка России.

В регуляторе уточнили, что замороженные иностранные активы можно продать нерезидентам за их «С»-деньги. Бумаги должны быть учтены в Национальном расчетном депозитарии. Чтобы торги были запущены Правительственная комиссия должна утвердить правила и условия их проведения.

До этого в ЕС анонсировали согласование проекта по использованию доходов от российских активов.

Накануне Минпромторг предложил контролировать сделки с ИС «недружественных» компаний. По данным экспертов, многие локальные российские бренды по-прежнему контролируются зарубежными компаниями.

Ранее Минфин США ввел санкции против россиянки за помощь олигархам в отмывании денег.