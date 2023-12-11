Президент России Владимир Путин согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей в регионах. Его слова передает РИА Новости.

«Согласен, это конкретное предложение по ипотечным кредитам в арктической зоне. Думаю, что мы обсудим», — сказал Путин, отвечая на предложение одного из участников встречи с получателями соответствующих займов, которая проводилась в режиме видеоконференции.

30 ноября правительство России распространило программу «Дальневосточная ипотека» на арктические регионы. Максимальная сумма займа по этой программе составляет 6 млн рублей. Льготный кредит по ставке 2% предоставляется на строительство или покупку жилья супружеским парам в возрасте не более 35 лет, проработавшим в соответствующих зонах не менее пяти лет учителям и медикам, одиноким родителям несовершеннолетних детей, получившим земельные участки по программе «гектар», и участникам региональных программ трудовой мобильности.

До этого газета «Известия» писала, что, начиная с середины 2024 года, в России планируется введение долгосрочной льготной ипотеки на новостройки, однако условия ее получения будут ужесточены.

Ранее застройщики сообщили, что кризис на рынке жилья сохранится в ближайшие годы.