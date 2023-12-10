Президент Аргентины заявил о необходимости шоковых мер в экономике

Вступивший в должность президента Аргентины Хавьер Милей заявил, что экономике страны нужны шоковые меры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет никакой альтернативы сокращению расходов и шоковым действиям... Нужно организованное сокращение расходов», — заявил он.

Милей также подтвердил, что аргентинцам во время реформ придется туго — страну ждет высокая инфляция при спаде экономики.

По его словам, без шоковых мер в экономике будет невозможно справиться с бедностью, инфляцией и низкими зарплатами.

10 декабря избранный президент Аргентины Хавьер Милей официально вступил в должность главы государства. Милей стал известен благодаря своему эпатажному образу и обещанием радикальных экономических реформ в стране. Врываясь на митинги с бензопилой в руках, он обещал закрыть ЦБ Аргентины, поменять песо на доллар, разорвать отношения с Бразилией и Китаем, отказаться от вступления в БРИКС, радикально изменить экономическую систему и расправиться с бюрократией, сократив количество министерств в стране.

Ранее Зеленский прибыл в Аргентину.