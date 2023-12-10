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Эксперт назвал рыночную экономику России эффективной

Широв: последние два года доказали, что в РФ выстроена эффективная экономика

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Shutterstock

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв заявил, что в России выстроена эффективная рыночная экономика. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Широва, российская экономика способна быстро перестраиваться, что показали два последних года. Он добавил, что после шока 2022 года были найдены новые каналы поставок, а финансовая система быстро перестроилась с учетом внешних ограничений.

«События после февраля 2022 года показали, что в стране выстроена эффективная рыночная экономика, которая в состоянии мобильно перестраиваться не только за счет действий государства, но и адекватной реакции на происходящее со стороны бизнеса и населения», — поделился Широв.

До этого «Известия» писали, что 11 финансовых аналитиков предрекли повышение ключевой ставки до 16%. Они считают, что Центробанк РФ на заседании совета директоров 15 декабря повысит ключевую ставку с 15% до 16%.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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