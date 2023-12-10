Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Ирана планируют восстановить нефтеперерабатывающий завод в сирийском Хомсе

Шахверди: Иран восстановит нефтеперерабатывающий завод в сирийском Хомсе

close
100%
Charlie Riedel/AP

Руководитель по координации ремонтных работ на экстерриториальных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Али Шахверди заявил, что Иран восстановит НПЗ в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает агентство Fars.

По словам Шахверди, завод располагается в центральной части Сирии. Объект станет вторым, восстановлением которого занимается Тегеран.

«Второй НПЗ, восстановление которого мы начнем, — это нефтеперерабатывающий завод на 120 тысяч баррелей в сирийском Хомсе», — пояснил эксперт.

Он отметил, что присутствие Ирана на экстерриториальных НПЗ позволяет помимо нефти продавать инженерно-технические услуги. При создании необходимых условий Тегеран будет получать прибыль от переработки нефти.

До этого американское Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго сообщало, что объем нефтедобычи в США в сентябре 2023 года вырос на 1,7% по сравнению с августом и достиг рекордных 13,24 млн баррелей в сутки.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами