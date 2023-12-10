Власти Ирана планируют восстановить нефтеперерабатывающий завод в сирийском Хомсе

Руководитель по координации ремонтных работ на экстерриториальных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Али Шахверди заявил, что Иран восстановит НПЗ в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает агентство Fars.

По словам Шахверди, завод располагается в центральной части Сирии. Объект станет вторым, восстановлением которого занимается Тегеран.

«Второй НПЗ, восстановление которого мы начнем, — это нефтеперерабатывающий завод на 120 тысяч баррелей в сирийском Хомсе», — пояснил эксперт.

Он отметил, что присутствие Ирана на экстерриториальных НПЗ позволяет помимо нефти продавать инженерно-технические услуги. При создании необходимых условий Тегеран будет получать прибыль от переработки нефти.

До этого американское Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго сообщало, что объем нефтедобычи в США в сентябре 2023 года вырос на 1,7% по сравнению с августом и достиг рекордных 13,24 млн баррелей в сутки.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.