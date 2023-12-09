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Гонконг нарастил закупки российских алмазов в пять раз

РИА Новости: Гонконг впервые с 2017 года вошел в топ-5 импортеров алмазов России

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Depositphotos

В январе-сентябре 2023 года Гонконг нарастил закупки натуральных алмазов у России в пять раз, до $252,3 млн. В результате он впервые с 2017 года попал в топ-5 крупнейших их импортеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию статистических служб разных стран.

Лидером стала Индия, которая за рассматриваемый период увеличила закупки российских алмазов на 16%, практически до $1 млрд. На второй строчке оказалась Бельгия — $315 млн, но импорт упал вчетверо. Также в пятерку вошли Армения (повысила закупки российских алмазов в полтора раз — до $200 млн) и Китай (увеличение в 2,8 раза — до $40,7 млн).

Также алмазы у России в январе-сентябре покупали США, Япония, Южная Африка, Маврикий, Макао и Азербайджан. ОАЭ сейчас не раскрывают своей статистической информации по этому вопросу. В прошлом году Абу-Даби был главным покупателем алмазов у Москвы, импорт составил $1,6 млрд.

Накануне Европейский союз завершил подготовку 12-го пакета антироссийских санкций, который также включает в себя запрет на импорт алмазов из РФ в страны «Большой семерки». В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Поэтапный запрет на импорт российских алмазов из третьих стран могут ввести весной. А к 1 сентября собираются создать «надежный механизм проверки и сертификации» необработанных алмазов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 декабря заявил, что отечественные компании готовились к введению Западом санкций против российских алмазов. Про ограничения было известно уже в течение нескольких месяцев, и отечественные компании прекрасно осознавали будущие риски и предприняли меры для их хеджирования, уточнил официальный представитель Кремля.

Ранее минфин США расширил санкции против России.

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