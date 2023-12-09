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Правительство РФ даст регионам ₽285 млн, чтобы повысить безопасность на дорогах

Семь регионов России получат ₽285 млн на интеллектуальные транспортные системы

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство России выделит дополнительное финансирование семи регионам страны на сумму более 285 млн рублей. Деньги пойдут на внедрение интеллектуальных транспортных систем на этих территориях. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, следует из сообщения на сайте кабмина.

В списке регионов — Чечня, Дагестан и Чувашия, а также Архангельская, Тверская, Рязанская и Тульская области.

Интеллектуальные транспортные системы «позволяют автоматизировать процессы управления дорожным движением и повысить безопасность на дорогах», отмечается в сообщении. В рамках программы устанавливаются информационно-навигационные системы, помогающие пассажирам отслеживать транспорт. Вводятся информационные табло для водителей с информацией о ситуации на дорогах и умные светофоры с детекторами для анализа интенсивности трафика.

Деньги направят в регионы, заявившие о своей потребности в дополнительном финансировании.

Работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем проводится в российских городских агломерациях с населением от 300 тыс. человек. Всего в этом году на реализацию мероприятий программы в федеральном бюджете предусмотрена сумма более 5 млрд рублей.

Накануне сообщалось о снижении доходов федерального бюджета в ноябре этого года.

27 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. Что нужно о нем знать — в материале «Газеты.Ru».

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