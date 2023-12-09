Правительство РФ даст регионам ₽285 млн, чтобы повысить безопасность на дорогах

Правительство России выделит дополнительное финансирование семи регионам страны на сумму более 285 млн рублей. Деньги пойдут на внедрение интеллектуальных транспортных систем на этих территориях. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, следует из сообщения на сайте кабмина.

В списке регионов — Чечня, Дагестан и Чувашия, а также Архангельская, Тверская, Рязанская и Тульская области.

Интеллектуальные транспортные системы «позволяют автоматизировать процессы управления дорожным движением и повысить безопасность на дорогах», отмечается в сообщении. В рамках программы устанавливаются информационно-навигационные системы, помогающие пассажирам отслеживать транспорт. Вводятся информационные табло для водителей с информацией о ситуации на дорогах и умные светофоры с детекторами для анализа интенсивности трафика.

Деньги направят в регионы, заявившие о своей потребности в дополнительном финансировании.

Работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем проводится в российских городских агломерациях с населением от 300 тыс. человек. Всего в этом году на реализацию мероприятий программы в федеральном бюджете предусмотрена сумма более 5 млрд рублей.

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