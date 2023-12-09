Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

FT узнала о рисках срыва доставок из-за проблем в Суэцком и Панамском каналах

FT: проблемы с Панамским и Суэцким каналами могут нарушить доставку товаров

close
100%
Depositphotos

Доставка товаров морским путем перед католическим Рождеством может быть сорвана по всему миру из-за проблем, возникших в двух важнейших судоходных каналах, — Панамском и Суэцком. Об этом пишет британское издание Financial Times (FT).

«Панамский канал фактически закрыт. Если бы то же самое случилось с Суэцким, как бы вы доставляли зерно [по всему миру]? Именно тогда тарифы на доставку начнут расти», — цитирует FT неназванного европейского трейдера.

В Панамском канале существенно снизилась пропускная способность из-за обмеления питающего его озера Гатун вследствие засухи, ставшей сильнейшей с 1950 года. В Суэцком канале угрозу представляют нападения на суда йеменских хуситов.

По словам генерального директора Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе, проблемы в Панамском канале могут привести к задержкам поставки бытовой электроники. А если в Суэцком канале усилятся атаки на суда, это может привести к катастрофическим последствиям для всего мирового судоходства.

7 декабря стало известно, что США хотят усилить защиту торговых судов в Красном море из-за хуситов.

6 декабря сообщалось, что в Суэцком канале танкер врезался в мост, движение остановлено.

Ранее три коммерческих судна подверглись атакам в Красном море.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами