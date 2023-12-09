Экономист предрекла спрос россиян на ИИС в случае реализации предложения Путина

Страхование долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетов в случае принятия инициативы повысит спрос россиян на них. Так магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили прокомментировала предложение президента РФ Владимира Путина распространить систему страхования на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета в стране.

С ним глава государства выступил на форуме ВТБ «Россия зовет!». Сейчас застрахованы вклады россиян в российских банках на сумму 1,4 млн рублей. При отзыве у кредитной организации лицензии вкладчик получает всю сумму депозита, но не более 1,4 млн рублей. Путин предложил ввести механизм страхования и долгосрочных ИИС.

«На фоне общей неопределенности финансового рынка интерес к инвестициям по ИИС заметно снизился и количество закрывающихся счетов превысило количество вновь открывшихся. С 2024 года гражданам будет доступен долгосрочный ИИС, который собрал в себе лучшие качества двух уже действующих инвестиционных продуктов. Свои открытые ИИС можно перевести в счет нового типа. Стоит ожидать повышенный интерес инвесторов к новому решению. Инициатива по страхованию инвестиций также может привлечь внимание инвесторов с консервативным портфелем», — прокомментировала экономист.

6 декабря Госдума приняла закон о введении в России таких счетов (ИИС-3). Предполагается, что они будут открываться у брокера сроком на 5 лет, а потом этот период будет постепенно увеличен до 10 лет. По ИИС-3 можно будет получать льготы до 52 тыс. рублей в год. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Валишвили не исключила, что конкуренцию ИИС может составить программа долгосрочных сбережений, предусматривающая помимо налоговых вычетов, софинансирование со стороны государства, а также страхование на сумму до 2,8 млн рублей.

Ранее Путин подписал закон, по которому владельцы ИИС могут сохранить за собой право на налоговый вычет в условиях санкций.