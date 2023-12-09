Экономист объяснил высокий спрос россиян на валюту в ноябре

Высокий спрос на валюту в ноябре связан с привычкой граждан России покупать доллары и евро в ситуациях колебания рынка. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Он отметил, что это связано с традиционно сложившимся отношением к иностранной валюте за практически все постсоветское время, так как доллар и евро надежнее, чем рубль.

При этом эксперт посоветовал не спешить приобретать иностранную валюту.

«Эти тенденции усиливаются тогда, когда начинает слабеть рубль, что и происходило осенью. Хотя на растущем рынке покупать не надо, все покупают, боясь, что рубль упадет еще сильнее. Это в значительной степени мотивировало спрос», — пояснил Григорьев.

Несмотря на то, что американская валюта отыграла часть своих потерь за последние дни, скорее всего, тенденция последних недель на укрепление рубля продолжится.

«Доллар можно будет купить дешевле, чем сейчас, поэтому я бы не спешил», — добавил он.

Накануне аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов сообщил, что в базовом сценарии курс доллара на следующей неделе составит 90-92 рубля.

Ранее россияне стали активно скупать доллары и евро.