Цена куриных яиц в РФ в ноябре выросла на 15%

В ноябре куриные яйца в России подорожали на 15,07%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что также подорожали кулинарные изделия из птицы (+3%), окорочка куриные (+2,5%), печень говяжья, свиная (+2 % и +3% соответственно), мясо индейки выросло в цене на 1,9%.

Подешевели молоко для детей (-0,9%), овсяная и перловая крупы (-0,5%), вино игристое российского производства, водка, чай черный байховый, маргарин (-0,3%).

До этого руководитель центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев в эфире радиостанции «Говорит Москва» говорил, что цены на яйца в России в последнее время увеличились из-за изменения курса рубля и распространения птичьего гриппа.

По словам эксперта, спрос на мясо курицы в последнее время вырос, так как оно дешевле говядины или свинины, а из-за динамики курса рубля выросла стоимость медикаментов против птичьего гриппа.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.