Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Цена куриных яиц в РФ в ноябре выросла на 15%

Росстат: куриные яйца в РФ в ноябре подорожали на 15%

close
100%
Freepik.com

В ноябре куриные яйца в России подорожали на 15,07%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что также подорожали кулинарные изделия из птицы (+3%), окорочка куриные (+2,5%), печень говяжья, свиная (+2 % и +3% соответственно), мясо индейки выросло в цене на 1,9%.

Подешевели молоко для детей (-0,9%), овсяная и перловая крупы (-0,5%), вино игристое российского производства, водка, чай черный байховый, маргарин (-0,3%).

До этого руководитель центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев в эфире радиостанции «Говорит Москва» говорил, что цены на яйца в России в последнее время увеличились из-за изменения курса рубля и распространения птичьего гриппа.

По словам эксперта, спрос на мясо курицы в последнее время вырос, так как оно дешевле говядины или свинины, а из-за динамики курса рубля выросла стоимость медикаментов против птичьего гриппа.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами