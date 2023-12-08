Названа причина роста цен на яйца в России

Цены на яйца в России в последнее время увеличились из-за изменения курса рубля и птичьего гриппа. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев.

По словам эксперта, спрос на мясо курицы в последнее время вырос, так как оно дешевле говядины или свинины.

«Динамика курса рубля обусловила рост цен на медикаменты, оборудование, то, что закупалось за рубежом для производства яиц и куриного мяса», — пояснил Ломакин-Румянцев.

Он добавил, что птичий грипп «обусловил снижение предложения». Ломакин-Румянцев рассказал, что административными мерами можно сделать две вещи: найти тех, кто увлекся своей рентабельностью, и с привлечением крупных торговых сетей сбить цены.

До этого генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить российских производителей и продавцов яиц. В надзорном ведомстве заверили, что по итогам проверок по всем зафиксированным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты россиян от необоснованного роста стоимости.

Ранее была названа средняя стоимость новогодней корзины продуктов в России.