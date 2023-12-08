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Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о поставках газа из РФ в Европу

Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным вопрос поставок в Европу газа из России

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Alexander Zemlianichenko/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что согласовал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос поставок газа на Балканы и в Европу путем «хаба». Об этом сообщают РИА Новости.

Эрдоган отметил, что турецкие власти настроены сделать Фракию центром поставок природного газа из России на Балканы и в Европу.

«Мы согласовали этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным», — сказал президент Турции.

В начале декабря стало известно, что турецкая делегация прибудет в Санкт-Петербург для обсуждения газового хаба. Иностранные специалисты намерены провести переговоры с руководством и работниками компании «Газпром». По данным телеканала A haber, все участники энергетического рынка республики «с нетерпением ожидают» открытия в 2024 году центра газовой торговли.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва и Анкара в ближайшее время могут достигнуть договоренностей по проекту создания газового хаба в Турции.

Ранее Украина отклонила заявку «Газпрома» на поставки газа через ГИС в ЛНР

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