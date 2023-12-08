В России нашли 30 млн россиян с брокерскими счетами

Глава блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталия Сергейчука заявил, что к концу 2023 года число граждан России, имеющих брокерский счет на Мосбирже, достигнет 30 миллионов. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, по словам специалиста, данной опцией обзаведется каждый четвертый взрослый россиянин.

По прогнозам Сергейчука, к 2026 году число частных инвесторов в РФ вырастет до 40 миллионов. Отмечается, что в ближайшие годы они будут играть значительную роль, участвуя в развитии экономики России, а коллективные инвестиции физических лиц в биржевые фонды к указанному периоду превысят 500 млрд рублей.

Согласно материалу ТАСС, самым популярным инвестиционным инструментом при этом останутся акции, доля которых в структуре вложений физлиц в 2023 году превысит 50%.

В ноябре ЦБ РФ представил брокерским компаниям и участникам финансового рынка схему обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на замороженные средства нерезидентов в России.

Агентство Bloomberg также сообщало, что розничные инвесторы в этом году обеспечили основной спрос при размещении акций российских компаний и довели уровень индекса Мосбиржи до отметок, наблюдавшихся перед началом спецоперации на Украине.

Ранее аналитик предупредил россиян о пяти рисках игры на бирже.