На Украине сообщили о рекордном урожае зерна

Министерство сельского хозяйства Украины в пятницу, 8 декабря, повысило прогноз урожая зерна в 2023 году до 59,7 млн тонн. Об этом сообщает Reuters.

Министерство отметил, что в стране «рекордный урожай зерна».

Ожидается, что общий сбор зерновых и масличных культур достигнет 81,3 миллиона тонн.

До этого стало известно, что из-за штормов в Черном море и временного приостановления поставок российской пшеницы цены на нее начали расти, достигнув $239 за тонну. Аналитики указывают на возможное продолжение этой тенденции из-за возникших сложностей с посевом озимых в Европе и ухудшением прогноза урожая пшеницы в Австралии.

28 ноября Минсельхоз РФ подтвердил ранее озвученный прогноз об экспорте более 65 млн тонн зерна из России в текущем сельскохозяйственном году. Глава ведомства Дмитрий Патрушев заявил, что намолочено более 151 млн тонн зерна и 99 млн тонн пшеницы.

Ранее цены на российскую пшеницу выросли из-за штормов в Черном море.