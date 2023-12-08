Россия совершила технологический рывок в гонке с Западом, построив газоперерабатывающий терминал «Арктик СПГ 2». Об этом говорится в публикации польского издания Myśl Polska.

«Никому ранее не удавалось сжижать метан в таком масштабе на основаниях гравитационного типа», — пишет издание.

В статье подчеркивается, что строительство терминала создало 80 тысяч рабочих мест по всей России, из них 17 тысяч в Мурманске.

«Это, безусловно, успех российских инженеров и таких корпораций, как «Новатэк» — частных, но в то же время полностью отождествляющих себя с интересами России», — говорится в публикации.

Масштабы комплекса произвели на автора сильное впечатление.

«Мощная конструкция весом 640 тысяч тонн (столько же, сколько полмиллиона машин), в бак которой смело поместятся три Boeing-737», — пишет автор статьи Анджей Щесняк.

Первая линия будет запущена до конца 2023 года, вторая – в 2024 году, третья — в 2026 году.

9 ноября Госдеп США заявил о стремлении уничтожить проект «Арктик СПГ 2» и ввел против него санкции.

20 ноября в Польше заявили, что санкции против «Арктик СПГ 2» ударят по союзникам США.

Ранее российский главнокомандующий обвинил США в противодействии России в Арктике.