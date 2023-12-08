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Аналитик заявил об отсутствии факторов для снижения цен на нефть

Аналитик Шнейдерман: фундаментальных факторов для снижения цен на нефть нет

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Charlie Riedel/AP

Фундаментальные факторы для дальнейшего снижения цен на нефть отсутствуют. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Эксперт отметил, что участники нефтяного рынка на данный момент считают, что действия ОПЕК все меньше влияют на котировки, поэтому стоимость углеводородов начала падать после заседания министерского комитета ОПЕК+.

«Однако сильно ниже котировки на ближайшей неделе пойдут вряд ли», — отметил Шнейдерман.

Он добавил, что на цены влияет объем предложения, к примеру, ограничения, наложенные Соединенными Штатами на танкеры, перевозящие российскую нефть. При этом, по его словам, рынок уже отыграл эти события.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что цена российской нефти марки Urals упала ниже установленного G7 потолка в $60 за баррель впервые с июля на фоне обвала мировых цен на углеводороды.

Несмотря на недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу в первом квартале 2024 года, стоимость Urals продолжает снижаться из-за дисконта по отношению к эталонным сортам, отмечает издание.

До этого стало известно, что доходы России от продажи нефти в октябре достигли $11,3 млрд. Эта сумма составила 31% всех поступлений федерального бюджета и превзошла показатели досанкционного периода.

Ранее финансист заявил о негативном влиянии текущих цен на нефть на курс рубля.

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