Минфин России спрогнозировал инфляцию в следующем году

По прогнозам Минфина России, инфляция стране в следующем году составит 4,5%. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов журналистам, его цитирует газета «Известия».

«Мы прогнозируем чуть больше 4% — 4,5%», — сказал Силуанов на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Министр подчеркнул, что российское правительство поднимает все социальные выплаты на прогнозируемый уровень темпов роста цен.

По данным Росстата, с 1 по 4 декабря инфляция в России составила 0,07%, а с начала года — 6,79%.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что не считает критичным рост инфляции в последние месяцы. Он уточнил, что темпы роста цен в стране, «конечно», «выше таргетов». Тем не менее, по словам министра, готовая базовая инфляция составила 5,5% в октябре, если убрать из ее расчета плодоовощную продукцию и бензин.

В ноябре ЦБ России утвердил цель и принципы своей денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы. В Банке России отметили, что целью является годовая инфляция вблизи 4%. Для дальнейшей стабилизации темпов роста цен в следующем года нужен продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в российской экономике, отметил регулятор.

Ранее в правительстве РФ объяснили причины мировой инфляции.