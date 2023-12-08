Силуанов оценил срок, когда каждый россиянин сможет платить цифровым рублем

Министр финансов РФ Антон Силуанов уверен, что в 2024 году все россияне смогут попробовать открыть цифровой кошелек, чтобы платить цифровыми рублями. Об этом пишет РИА Новости.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Эта технология (цифровой рубль. — ред.) развивается и будет развиваться. Это такой же рубль, он так же может обмениваться и на обычный «кэш» (наличные деньги. — ред.), и на безналичные рубли... Это еще одна сущность нашего крепкого российского рубля», — подчеркнул министр.

Он также напомнил, что Минфин и ЦБ России в 2024 году протестируют использование новой формы денег для ряда бюджетных расходов и назвал новую форму денег «очень интересной» для «бюджетников». Цифровой рубль нельзя украсть, и у новой формы денег четкое целеполагание, уточнил министр. Например, если цифровой рубль направят на выплату материнского капитала, он будет потрачен именно на это и ни на что другое. Силуанов уточнил, что с новым рублем невозможно «никаких махинаций и ухищрений, которые иногда бывают».

Впрочем, для обычных граждан новый рубль имеет некоторые минусы — например, на нем «нельзя заработать». Но, по его словам, есть и заметные плюсы, в том числе возможность делать переводы почти без комиссий и заключать смарт-контракты в будущем.

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