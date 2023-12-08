Доля российского рынка электромобилей может вырасти вдвое в 2024 году

В 2024 году доля рынка электромобилей может вырасти вдвое. Об этом заявил руководитель дирекции развития автокредитования Альфа-Банка Сергей Литвиненко.

Он подчеркнул, что авторынок активно меняется. По его словам, на дорогах появляется все больше и больше новых марок.

«В числе основных трендов, конечно же, и тренд на электромобили – он набирает обороты. Этому способствуют в том числе инвестиции в инновации и потребительский спрос и фокус на экологичность», — сказал Литвиненко.

Так, Альфа-Банк предложил клиентам автокредит на электромобиль по сниженной ставке на первый год — 5%. Отмечается, что со второго года ставка составит от 19,9% в месяц.

Ранее стало известно, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что производство электромобилей в России в течение следующих трех лет достигнет 100 тыс. машин. По его словам, у России есть хорошие перспективы в сфере электротранспорта.

Он уточнил, что в стране в первую очередь идет разработка машин с перспективными силовыми установками — водородными, гибридными и электрическими.