Россиянам назвали семь уловок, которые используются для увольнения

Если руководство компании хочет избавиться от сотрудника, как правило, используются семь уловок, в том числе психологическое давление, регулярные придирки и перевод на «голый» оклад. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«В ходе психологического давления создаются неблагоприятные условия труда — в том числе перемещение на неудобное рабочее место, включая тесное помещение, духоту, старую технику. Применяются угрозы и агрессивный тон при общении с подчиненным. Каждый недочет в случае придирок подмечается и приравнивается к нарушению трудовых обязательств. Начальник требует писать объяснительные по любому, даже малозначительному поводу, привлекает к дисциплинарной ответственности. А перевести на «голый» оклад возможно, если премиальная часть не была прописана в трудовом договоре и обговорена только на словах», — пояснила Дайнеко.

Она уточнила, что, в-четвертых, некоторые руководители действуют хитрее: убеждают уволиться с обещанием серьезных отступных, но в итоге работник делает это по собственному желанию и получает выплату только за отработанное время и компенсацию за неиспользованный отпуск.

«Пятая уловка — увольнение по статье с помощью фальсификации прогулов и иных дисциплинарных проступков для увольнения за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей. Другие два способа — непрохождение работником аттестации и введение сотрудника в заблуждение: просят уволиться якобы с целью перевода в дочернюю организацию («ты уволься, а следующим числом будешь сразу оформлен в другой компании— это просто формальность»). Этого не происходит», — уточнила Дайнеко.

По ее словам, мотивы работодателя бывают разные — личная неприязнь к сотруднику, планирующееся сокращение штата или ликвидация компании (чтобы не платить выходное пособие). Избавляются также от «проблемных» категорий работников, которых сложнее всего уволить — например, одинокого родителя ребенка-инвалида, единственного кормильца в многодетной семье, предпенсионера, добавила эксперт.

«Если желания оставаться на данной работе нет, нужно пытаться договориться с руководством о выплате выходного пособия и увольнении по соглашению сторон. Оно должно быть составлено в письменном виде, быть подписано сторонами и содержать все значимые условия увольнения — дату увольнения, размер (обычно в пределах двух-трех среднемесячных заработков) и срок выплаты выходного пособия», — сказала Дайнеко.

Ранее сообщалось, что в РФ работодателей обяжут платить гражданам за неиспользованные отгулы при увольнении.