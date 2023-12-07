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Российская нефть подешевела до уровня ниже лимита стран G7

Bloomberg: цена российской нефти Urals упала ниже потолка G7 в $60 за баррель

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Brendan McDermid/Reuters

Цена российской нефти марки Urals упала ниже установленного G7 потолка в $60 за баррель впервые с июля на фоне обвала мировых цен на нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Несмотря на недавнее решение ОПЕК+, куда входит и Россия, сократить добычу в первом квартале 2024 года, стоимость Urals продолжает снижаться из-за дисконта по отношению к эталонным сортам.

Между тем западные страны активизировали контроль за соблюдением санкций, введя ограничения на восемь танкеров и подразделение нефтетрейдера в Дубае. С июля все основные партии российской нефти торговались выше $60, несмотря на попытки США и G7 ограничить нефтедоходы РФ.

По данным Argus, разрыв между экспортной и импортной ценой растет, указывая на то, что все бóльшая доля прибыли достается анонимным посредникам и перевозчикам.

Накануне стало известно, что доходы России от продажи нефти в октябре достигли $11,3 млрд по данным Bloomberg. Эта сумма составила 31% всех поступлений федерального бюджета и превзошла показатели досанкционного периода.

Агентство назвало такие результаты «дырой» в нефтяном эмбарго Запада, поскольку РФ удалось сохранить экспорт и повысить цены. Например, в Индию поставлялась нефть по $72 за баррель — на $12 выше ценового потолка G7.

Ранее США призвали G7 ограничить возможности РФ по экспорту нефти.

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