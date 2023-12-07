«Топ-1000 российских менеджеров» назван лучшим проектом по работе с бизнес-вызовами

Международная премия Eventiada Awards в 12-й раз объявила победителей. Среди них — проект «Топ-1000 российских менеджеров» Ассоциации менеджеров, отмеченный номинацией «Лучший проект по работе с бизнес-вызовами». Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации менеджеров.

В этом году премия собрала участников из 15 стран, включая международные и национальные корпорации, глобальные и региональные общественные организации, коммерческие и некоммерческие структуры, коммуникационные компании и креативную молодежь.

Исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев поблагодарил членов жюри за высокую оценку проекта «Топ-1000 российских менеджеров».

«Получить награду Eventiada Awards в номинации «Лучший проект по работе с бизнес-вызовами» в день проведения нашей премии «Топ-1000» особенно символично. Уже в 21-й раз мы чествуем лучших из лучших управленцев России. И это именно те руководители, которые умеют достойно принимать любые бизнес-вызовы и успешно с ними справляться, реагировать на среду, пронизанную неопределенностью. Именно они задают самые высокие стандарты в нашей стране, внедряют лучшие практики в области менеджмента», — сказал Вячеслав Евсеев.

«Топ-1000 российских менеджеров» реализуются с 2001 года. Проект подводит итоги работы за год, выявляя наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях по мнению самих представителей профессионального сообщества.

В Ассоциации менеджеров отметили, что в этом году на звание лучших директоров в своей сфере претендовали более 300 топ-менеджеров страны. Всего же за время существования проекта его лауреатами стали более 18 тыс. высших и функциональных руководителей.

Основанная в 2011 году премия Eventiada Awards является экспертной площадкой, формирующей стандарты коммуникаций и оценивающей эффективность и инновационность коммуникационных кампаний. Премия фокусирует внимание на таких направлениях в коммуникациях, как ESG проекты, маркетинговые коммуникации, корпоративные коммуникации, персональные достижения и вклад молодежи.