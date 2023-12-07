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Мишустин рассказал об эффекте от ограничения вывоза топлива

Мишустин заявил, что запрет вывоза топлива помог с ценами в РФ

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Shutterstock

Ограничение вывоза нефтепродуктов из России помогло стабилизировать цены на топливо внутри страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Осенью мы частично ограничили экспорт нефтепродуктов. Это помогло остановить повышение цен и полностью закрыть потребности аграриев, промышленности и ЖКХ в горюче-смазочных материалах», — констатировал Мишустин.

В конце сентября правительство ввело запрет на экспорт нефтепродуктов из страны на фоне роста их цен. Впоследствии были сделаны некоторые послабления, к примеру, в начале октября ограничения скорректировали: теперь разрешен вывоз дизтоплива в порты по трубопроводам компаниям, которые поставляют на внутренний рынок минимум 50% произведенного топлива, а на прошлой неделе были сняты ограничения на вывоз бензина.

По мнению ряда аналитиков, текущие послабления в экспорте топлива не приведут к резкому снижению цен на топливо.

Ранее в России оценили влияние отмены запрета на экспорт бензина.

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